バルセロナにレンタル移籍中のイングランド代表ＦＷマーカス・ラッシュフォード（２８）の来季去就が不透明であることが明らかになった。英大衆紙『ザ・サン』が掲載した記事によると、今季のバルセロナでの活躍でイングランド代表復帰も果たし、北米Ｗ杯出場の可能性も高まったラッシュフォードだが、現在も所有権を持つマンチェスターＵ側には、ユース出身の生え抜きスターを復帰させるプランがないという。それは来季の欧州ＣＬ