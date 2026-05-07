バンテリンドームナゴヤが７日、Ｘの公式アカウントで、５月４日から期間限定で販売されていた「勝利を結ぶ！塩むすび」（税込み６５０円）の販売継続を発表した。８日の巨人戦（バンテリンドーム）からも、コンコース売店で販売される。チームは、６連敗中だった４月２４日・ヤクルト戦（バンテリンＤ）の試合前に、松中打撃統括コーチの提案で、ベンチに“清めの盛り塩”を設置した。その試合からチームが４連勝したことに