◆東都大学野球春季リーグ戦第４週第３日▽国学院大―亜大（７日・神宮）優勝の可能性を残す国学院大は１−１で迎えた３回２死満塁、７番の花田悠月内野手（２年＝智弁和歌山）がバックスクリーン左に満塁弾を放ち、勝ち越した。この結果、国学院大は今シーズン１８本塁打となり、１９９７年春に青学大が作ったシーズン最多記録の１７を更新した。鳥山泰孝監督（５０）が前日（６日）の同戦後、「選手の努力のたまもの。誇ら