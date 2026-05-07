米映画「プラダを着た悪魔２」（デヴィッド・フランケル監督）の興行収入が、公開から６日間で１９億円を突破したことが７日、分かった。最終興収が１７億円だった前作（２００６年公開）を超える好発進となった。“働く女性のバイブル”と称され、全世界興収約３・２７億ドル（約５００億円）を記録した前作から２０年ぶりの続編。米女優メリル・ストリープや、アン・ハサウェイら前作でおなじみのキャストが再集結したことで