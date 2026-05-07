女優の瀬戸朝香（49）が7日、自身のインスタグラムを更新。カジュアルな最新ショットを披露した。瀬戸は星マークなどでコメント。メガネを掛け、パーカーにロングスカートというファッションで、夜の街角での写真を公開した。この投稿を受け、ファンから「最近無理してないですか？心配ですがご無理だけはなさらず」と気づかうコメントが寄せられると、瀬戸は「ありがとうございます」と感謝。「私は無敵なので大丈夫ですよ