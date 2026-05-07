大相撲の夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けて幕下の鶴英山（音羽山）が７日、同部屋の竜鳳と１２番連続で相撲を取った。師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）が見守る中、圧力のある攻めをみせた。「立ち合いを意識できた序盤が良かった」とうなずいた。元大関の朝乃山（高砂）の富山商高時代の恩師で２０１７年に亡くなった浦山英樹さんを父に持つ。昨年夏場所で浦山として幕下最下位格付け出しで初土俵で４勝３敗。