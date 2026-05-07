大船駅発着路線から撤退する京浜急行バス（左）と、一部を引き継ぐ江ノ電バス京浜急行バス（横浜市西区）は１０日限りで、大船駅（鎌倉市）に発着する一般路線４系統から撤退する。一部は江ノ電バス（藤沢市）に移管するが、西鎌倉方面の２系統１２便は廃止に。運転士不足や乗客減が理由で、７０年以上続いた同駅への乗り入れがなくなる。対象の系統は▽「船２」大船駅─梶原、１日に下り１５本▽「船４」大船駅─鎌倉山、同３