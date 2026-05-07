女優のキム・ジホが、現在の日常を公開した。キム・ジホは5月6日にSNSを更新。【写真】キム・ジホ、日本での食事を酷評「生臭い」「リハビリ運動終了。痛みへの恐怖が運動よりもしんどい。だけど諦めない」という一文とともに、トレーニング中の様子を投稿した。写真には、トレーニング器具やマットの上で真剣に運動に取り組む彼女の姿が収められている。健康的な生活を取り戻しつつあるように見える彼女だが、近年は相次ぐトラブ