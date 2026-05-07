【モデルプレス＝2026/05/07】タレントのpecoが5月6日、自身のInstagramを更新。息子が描いた字がプリントされたTシャツ姿を公開した。【写真】30歳ママタレ「センス抜群デザイン」高クオリティの息子が描いた文字入りTシャツ◆peco、Tシャツ姿披露pecoは「このMOM Tシャツ着まくってて『ママこれめっちゃ着てない？』って息子に言われた！うんだってあなたが描いてくれたお気に入りですからね！？」とつづり、息子が描いた文字が