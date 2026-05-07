春の叙勲･褒章 伝達式 香川県庁 「春の叙勲・褒章」の伝達式が香川県庁で行われました。 「春の叙勲・褒章」は、地方自治や児童福祉などの分野で功績をあげた人をたたえるもので香川県では70人が「叙勲」を、1つの団体と7人が「褒章」を受章しました。 県庁で行われた伝達式では、「春の叙勲」の受章者など32人が参加し、池田豊人知事から勲章と勲記が手渡されました。 このうち高松市の工代祐司さんは、2017年