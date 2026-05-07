【ジャギのぐい呑み】 5月8日 販売開始 価格：9,900円 キャステムは、酒器「ジャギのぐい呑み」を5月8日より販売を開始した。価格は9,900円。 本商品は「北斗の拳」のキャラクター、ジャギが身に着けているヘルメットをモチーフとしたぐい呑み。特徴的な造形を活かしつつ、酒器として使いやすいよう、こぼれにくさや呑みやすさにも配慮してデフォルメされている。