消防によりますときょう午前11時半ごろ、岐阜市内の住宅の駐車場で「男の子が車のインロックで出られなくなった」と家族から消防に通報がありました。 【写真を見る】｢男の子が車のインロックで出られなくなった｣ 軽度の熱中症疑い 乳幼児を救急搬送 岐阜市 男の子は乳幼児で、消防が駆けつけて救出されましたが、ぐったりとした状態で、救急搬送されました。軽い熱中症の疑いがあるということです。岐阜市は午前11時過ぎに、気