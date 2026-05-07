７日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された、大気圏に再突入した天舟９号。（天舟９号ドッキングカメラから、北京＝新華社記者／張帆）【新華社北京5月7日】中国の宇宙貨物船「天舟9号」が7日午前7時49分（日本時間同8時49分）、大気圏に再突入し、少量の残骸が予定された安全海域に落下した。中国有人宇宙プロジェクト弁公室が明らかにした。天舟9号は6日、宇宙ステーションからの離脱に無事成功した。天舟9