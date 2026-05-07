発明家のドクター・中松氏（97）が7日、東京国際フォーラムで第40回世界天才会議の開会式に出席した。1986年に中松氏が創設した会議。今回は台湾、タイ、香港、エクアドルの発明家が来日。新技術や製品、ビジネス・モデルなどを展示、発表する。中松氏は「世界で最も発明した人が主催するこの会議は、世界ナンバーワンの発明会議」と胸を張った。来月26日に98歳の誕生日を迎える。健康の秘けつの一つに発明を挙げ「4000件以