LILLIAN CARAT（リリアン カラット）から、モデル・鈴木ゆうかさんを起用した最新カタログ「Wear the feeling」が5月7日（木）より公開されました。心地よい風を感じるような軽やかさと、夏らしいときめきを詰め込んだコレクションは、デイリーからリゾートまで幅広いシーンにぴったり♡フェミニンさと抜け感を両立した、この夏注目のスタイリングをチェックしてみてください。 夏気分を盛り上げる華やか