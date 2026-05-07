タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が7日までに自身のインスタグラムを更新。ステージでのミニスカ“キラキラ”コスチューム姿を披露した。「#SUPERGT第2戦in富士2日間本当にお疲れさまでした風は強かったけど日曜日の心配だったお天気も途中から太陽が出てきて暑いくらいだったね」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦決勝を振り返った。そして、ミニスカ“キラキ