ロッテ・広池康志郎投手が今季の自身初勝利を目指して8日のソフトバンク戦（18時〜みずほPayPayドーム）に先発する。今季はここまで5試合に登板して0勝1敗、防御率3・27。ソフトバンク戦は4月5日に2番手でリリーフ登板し、3回2/3を2安打無失点に抑えた。過去2試合の先発はいずれも初回に失点しており、2年目の右腕は「この2試合は序盤に点数を取られて立ち上がりが良くなかった。明日はしっかり立ち上がりを意識していこう