元ＫＡＴ−ＴＵＮの中丸雄一が６日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中」で、驚きの行動力を発揮したエピソードを紹介。出演者も目を丸くした。この日は「写真を撮っておけばなぁと思ったことは？」というアンケートを実施。これにちなみ、中丸に話を聞くと「１０年ぐらい前かな、たまたま銀座で、アメリカの元大統領のケネディさんの娘さんが日本にいた時期があったと思うんですけど、プライベートでバッタリ会って、２、３会話し