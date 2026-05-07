中国の今年のメーデー大型連休は5月1日から5日までの5日間で、武漢では4月30日にザリガニ消費シーズンカーニバルがスタートし、ザリガニの消費券と組み合わせて、ザリガニブームが巻き起こりました。武漢市飲食業協会がまとめたデータによると、大型連休期間中、武漢では約2万軒のレストランがザリガニ料理を提供しており、1日当たり約1300万尾のザリガニが消費され、この5日間で前年同期比30％増となる合計約1650トンが食に供され