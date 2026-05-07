コンパクトでも本格的なスーパースポーツホンダのマレーシアにおける二輪車の生産・販売を担うBoon Siew Hondaは、「CBR150R」の2026年モデルを2026年4月中頃に発表しています。CBR150Rとはどのようなモデルなのでしょうか。【画像】これがホンダのスーパースポーツモデル「CBR150R」です！ 画像で見る（30枚以上）CBR150Rは、150ccクラスのスポーツバイクでありながら、本格的なスーパースポーツのデザインと日常的な扱いや