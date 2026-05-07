THE SUPER FRUITが、新曲「WANNA BE」を5月5日に配信リリースした。 （関連：つば男メンバーが紅白対抗で真剣勝負！観客を前にスター性でも競い合った『つば男 新春大運動会 2026』） 同楽曲は、5月4日に愛知 アマノ芸術創造センター名古屋で開幕したホールツアー『ONE FLOWER HALL TOUR2026』の初日に初披露。グループが今年掲げる『チグハグ、大人になりました』をテー