京都のグルメや名産品の数々が集まる「大京都展」が、名古屋で5月7日から始まりました。会場のジェイアール名古屋タカシマヤには、抹茶のスイーツなど京都ならではのグルメのほか、母の日のプレゼントに最適な扇子など、名産品を扱う95店舗が並んでいます。創業76年の中華そば専門店「珍遊」では、イベント限定のメニューを出していて、背脂たっぷりの醤油ベースのスープに、女性でも食べやす