再生可能エネルギーの比率は拡大中 再生可能エネルギーの活用や、大量の電力を消費するデータセンターの普及により系統用蓄電池ビジネスが着実に拡大する見通しだ。 経済産業省が2025年12月に発表した2024年度エネルギー需給実績（速報）によると、2024年度の発電量の構成は、再生可能エネルギー（水力を含む）の比率が23.0％となり、2012年度の約10％から順調に拡大している。なお原子力が