東京市場まとめ 1.概況 日経平均は728円高の60,241円と大幅続伸で取引を開始しました。国内の連休中に、米国市場ではハイテク株を中心に上昇した背景から、買いが先行してのスタートとなりました。前場は一貫して上げ幅を拡大し、中でも人工知能（AI）や半導体関連銘柄が強く、3,402円高の62,915円で前引けとなりました。後場も高値圏で推移しました。節目の63,000円を超えると、14時33分には3,578円高の63,091円をつけ、