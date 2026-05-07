先週（4月27日週）の値動き：停戦状態の中、米イラン交戦により原油は高騰、売られたNY金、国内金価格は為替介入の円高で下げ幅拡大 先週（4月27日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は続落した。停戦期間は延長されたものの、ホルムズ海峡を巡る米国とイラン双方の主張の食い違いにより、停戦合意の継続を危ぶむ見方が高まり、原油価格は高騰した。 インフレ懸念から米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観