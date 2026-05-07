元アイドリング!!!のメンバーでタレント・横山ルリカ（34）が7日、自身のXを更新し、名馬・ウインドインハーヘアとの2ショット写真を投稿した。【写真】意外とデカい！横山ルリカ＆名馬ウインドインハーヘアと2ショット競馬好きで知られる横山は、今回Xで「今週は撮影でノーザンホースパークへ同じ91年生まれの偉大なるマザーウインドインハーヘア母さん」と2ショット写真などを複数枚公開。続けて「近づくと、静かにコ