メジャーリーグ・ブルージェイズの岡本和真選手が、実況も大興奮のファインプレーを見せました。打撃絶好調の岡本選手は、2番・サードでレイズ戦に先発出場。第1打席に2ベースヒットを放ち、4試合連続安打とします。セレブレーションは、ベンチへペコリと控えめ。そしてサードの守備でも魅せました。ライン際への打球を横っ飛びで捕球し1塁へ。このプレーを実況も、「ビューティフォー！なんてプレーだ岡本！」と大絶賛。ファイン