放送作家でタレントの野々村友紀子が7日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（当時11）の遺体が見つかった事件で、父親の安達優季容疑者（37）が殺人の疑いで再逮捕されたことについて、疑問に思っていることを語った。「分からなかったことが少しずつ出てますけど、知れば知るほどつらいなとは思いますし、あとはなんでそんなに遺体を動かしたのかですよ