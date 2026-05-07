放送作家でタレントの野々村友紀子が7日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。磐越道上り線で起きたマイクロバス事故で、「安全って一番お金をけちったらあかんところ」と学校側の対応を非難した。この事故は6日、福島県郡山市の磐越道上り線で起きた。新潟市にある北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が、遠征のために乗っていたマイクロバスが路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突し、後続車を