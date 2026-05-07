大相撲の夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けて幕下２８枚目の竜鳳（音羽山）が７日、都内の部屋で兄弟子の同２０枚目の鶴英山と１２番連続で相撲を取った。師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）が見守る中、序盤は相手に屈する場面が目立ったが、徐々に本領発揮。終盤は持ち前の力強い相撲で勝ち星を重ねた。「普通です」と多くは語らなかったが、仕上がりの良さと自信がにじみ出た。昨年名古屋場所で初土俵。序二段優