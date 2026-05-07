女優の相武紗季（４０）が７日、都内で行われた「第１８回ベストマザー賞２０２６」の授賞式に出席した。「一般社団法人日本マザーズ協会」が主催するベストマザー賞は、一般のママ・パパたちの共感や好感による投票・得票で選出される。俳優部門を受賞した相武は、２０１６年に一般人男性と結婚。１７年に第１子となる男児を、２０年に第２子となる女児を出産し、現在は二児の母として子育てに奮闘している。日々の子育ては