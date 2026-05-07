韓国人気女優のチェ・ジウ（５０）が母とのプライベートでの日本旅行ショットを公開した。７日にインスタグラムを更新。ハートと桜の絵文字を添えて「Ｍｏｍ」と記し、桜の咲く京都・清水寺で撮影したものや、母と手をつないで歩くショットなど、多数アップした。この投稿には「ジウ姫京都に来てたのね〜」「日本へようこそ」「わぁ〜日本だ！うれしい」「チェ・ジウさんが日本に？会いたい〜〜」「京都楽しんで〜」「お母