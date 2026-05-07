セクハラで３Ａ監督が解雇された米大リーグ、タイガースが踏んだり蹴ったりだ。米老舗誌「スポーツイラストレーテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は６日（日本時間７日）、「Ａ・Ｊ・ヒンチ監督がフランバー・バルデス投手の行為を非難したにもかかわらず、ＭＬＢから出場停止処分を受けた理由」との記事を配信した。５日（同６日）のレッドソックス戦で４回までに３被弾１０安打８失点と打ち込まれたバルデスが、連続被弾後の４