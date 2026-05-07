桜花賞９着のドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）が５月７日、次走のオークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）に向けて美浦トレセンへ帰厩した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められていた。管理する萩原調教師は「栗東入りしていい状態で臨めましたが、レースぶりからは左回りの方が合っている感じですし、距離ももう少し延びていい印象でした」と前走を