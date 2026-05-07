７日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、冒頭でこの日午前、岩手県八幡平市の山林でクマに襲われたと見られる女性の遺体が見つかるなど、春先からクマによる被害が日本各地で続出していることを報じた。キャスターを務める井上貴博アナウンサーは「またか…という感じがしてしまうんですが。本当に去年の年末から多いですね」と厳しい表情で口に。同じくキャスターの出水麻衣アナは「特に春