ゴールデンウィークが終わり、7日あさは通勤通学など、日常の風景が戻りました。最大12連休となった今年、みなさんはどのように過ごしたのでしょうか。 （記者）「鹿児島中央駅前です。ゴールデンウィークが終わり職場や学校へ向かう人の姿が多く見られます」 （4連休）「佐多岬に行った。彼女と2人で」 （2連休）「吹上浜海浜公園へ、リフレッシュした」 （7連休）「（Q.何が一番楽しかった?）家