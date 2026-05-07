モデル、アーティスト、YouTuberとして活動する雨情華月さんが2026年5月7日にXで、第5子を出産したことを報告した。「初体験ですが！！日々！！まったりと！！」雨情さんは「この度！！！！ 第五子君が無事に産まれましたああ！！！！」と報告。4人の子どもと写る妊娠中の雨情さんの写真と、第5子を抱く写真を添えた。続けて、「子育ては楽しすぎることばかりで！！毎日が推し活です！！！」と明かした。「iCloudは6テラ契約！！！