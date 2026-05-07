名古屋市内で7日、国の特別天然記念物「ニホンカモシカ」の目撃情報が相次ぎました。午後には無事に保護され、市は今後、住んでいた場所へ戻す予定です。警察によりますと、7日午前4時すぎから、瑞穂区や南区で「シカがいる」などと、ニホンカモシカの目撃情報が9件相次ぎました。名古屋市によると、市内では4月22日に名東区で目撃されたのを皮切りに、名古屋大学などでも目撃情報が寄せられていました。7日昼過ぎにその姿