座礁した「りゅうじん」玉野海上保安部提供 7日、岡山港に向かっていた砂利・土砂・粘土の運搬船「りゅうじん」が児島湾内で座礁しました。 玉野海上保安部によりますと、7日午前10時15分ごろ、「りゅうじん」の船長から「岡山港に入港中に座礁し、身動きが取れなくなった」と118番通報がありました。海保が現場に駆け付けたところ、「りゅうじん」は、岡山市の西大寺港九蟠東1号防波堤灯台から西南西約1.2kmの海上で座礁