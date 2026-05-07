原油が軟化、米債利回り低下とともにドル売り優勢＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル売りが優勢に始まっている。NY原油先物が95ドル付近から92ドル台へと下落している。これを受けて債券買いとともに米10年債利回りが4.32％付近へと低下している。為替市場ではドル売り圧力を受けて、ユーロドルが1.1767レベル、ポンドドルが1.3621レベルなどに本日の高値を更新。ドル円は156.10割れへと反落し、東京午前につけた安値15