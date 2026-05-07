ホルムズ海峡の段階的な再開に向けた緊密な交渉が進行中＝アル・アラビア ホルムズ海峡の段階的な再開に向けた緊密な交渉が進行中 封鎖緩和の引き換えに、海峡を段階的に開放することで合意に到達 海峡に留め置かれている船舶の状況は、今後数時間以内に打開される見込み