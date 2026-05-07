７日の東京株式市場で日経平均株価は一時史上初となる６万３０００円台に乗せた。終値ベースでの上げ幅は過去最大を記録し、４営業日ぶりに史上最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前営業日比３３２０円７２銭高の６万２８３３円８４銭と続急伸。プライム市場の売買高概算は３３億５４５６万株、売買代金概算は１０兆８４４８億円。値上がり銘柄数は１１９０、対して値下がり銘柄数は３４９、変わらずは３５銘