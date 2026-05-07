メインシナリオ・・・6日に4月17日の高値0.5929ドルを上抜いて直近の高値を更新し、上値指向が強まっている。6日に3月2日以来の高値水準となる0.5991ドルまで一時上昇しており、0.6000ドルの節目を上抜き、2月26日の高値0.6013ドルも上抜けば、2月18日の高値0.6053ドルが上値の目標になる。その水準を上抜くようなら、2月12日の高値0.6076ドルや1月29日の高値0.6093ドルを試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、5日の安