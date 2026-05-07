メインシナリオ…4月30日にかけて大きく値を崩した後、上昇に転じている。一目均衡表の雲を上に抜けており、上昇基調で推移するとみられる。その場合は、5月6日の高値93.74が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、4月23日の高値94.33、2月9日の高値94.98、95円の節目、2024年7月17日の高値96.40などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、一目均衡表の雲の上限の92.83、基準線の92.52、雲の下限の92.