波に乗れない鯉4月28日の巨人戦で、広島の4番に抜てきされた坂倉将吾（27）のバットが火を噴いた。3回にまわってきた第2打席では右翼線に先制の適時二塁打を放ち、5回には試合を決定づける3ランアーチも飛び出した。【写真を見る】チケット販売に暑さ対策…マツダスタジアムには観客動員対策が必要？「26日の試合で坂倉はスタメンを外されています。その悔しさもあったのでしょう」（スポーツ紙記者）試合は11対1で広島が快勝