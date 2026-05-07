東京と奄美大島で2拠点生活をしているタレントのIMALU（36）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。愛犬・バルーとの散歩風景が反響を呼んでいる。IMALUは「ドーナッツは売り切れで食べれなかったけど、たこ焼き屋さんでかき氷シロップなしの注文に成功したバルー」と、キッチンカーの男性と“会話”する愛犬の写真をアップ。「島は犬フレンドリーの人や場所が多く、本当に助かります！」と伝えた。この投稿にフォロワー