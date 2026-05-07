岩手・八幡平市の山林で女性の遺体が見つかりました。女性はクマに襲われた可能性があるとみられています。6日午後7時ごろ、八幡平市西根で「山菜採りで山に入った60代の女性が行方不明になっている」と家族から警察に通報がありました。7日朝から警察や地元の消防団が付近を捜索し、午前8時過ぎに女性の遺体が見つかりました。警察によりますと、遺体には顔などにひっかき傷があり、クマに襲われた可能性があるということです。警