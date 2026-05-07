鬼界カルデラ直下にマグマがたまる仕組み（イメージ）約7300年前に巨大噴火した鹿児島県沖の海底火山「鬼界カルデラ」直下に、新たなマグマが蓄積しつつある大規模なマグマだまりを発見したと、神戸大などの研究チームが7日までの国際科学誌に発表した。すぐに噴火する恐れは少なく、チームは「マグマの供給サイクルの解明を進め、巨大噴火の発生予測につなげたい」としている。チームによると、鬼界カルデラは日本列島最大級