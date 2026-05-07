ロッテは7日、阪神から移籍後初本塁打を放った井上広大外野手の記念グッズを受注販売すると発表した。井上は昨年12月の現役ドラフトで阪神から加入。4月29日の楽天戦に「6番・一塁」で出場し、4回に前田健太から移籍1号アーチを放った。記念グッズは直筆サイン入りフォトファイル（38個限定、税込み1万7000円）、直筆サイン入りボール（38個限定、同2万円）、記念Tシャツ（税込み3800円）、フェイスタオル（同2000円）、記念