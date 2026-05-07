お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（33）が7日までに、自身のXを更新。意味深投稿に5000件以上の「いいね」が集まっている。粗品は「明日19時からYouTubeで重大発表」とだけ投稿した。この投稿に「これだけ大々的に予告は気になる」「マイナス収支が増えた話？」「なになに結婚？」「どんな発表でもいいから時代変えてくれ。粗品の力で」など多くのコメントが寄せられている。粗品は先月27日、自身のYouTubeチャンネルで人気企画「